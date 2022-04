Quanto avete speso su Steam? C'è un modo per scoprirlo ed è facilissimo

Vi siete mai chiesti quanto avete speso per la vostra libreria su Steam? Se molti preferiscono evitare di scoprirlo, ci saranno altrettanti utenti che invece non vedono l'ora di fare il bilancio delle proprie uscite per la loro passione preferita.

Per fortuna, per tutti gli acquisti effettuati direttamente sullo store ufficiale esiste un pratico strumento accessibile direttamente dall'applicazione desktop di Steam. Una volta aperta, è sufficiente spostare il cursore in alto a sinistra sulla finestra e, dal menu a tendina "Guida", selezionare "Assistenza di Steam".

A questo punto, scegliendo l'opzione relativa a "Il mio account", avremo accesso a una serie di possibilità. Tra queste, posizionarsi su "Dati associati al tuo account di Steam" e, successivamente, cercare "Fondi esterni utilizzati".

Da qui, si aprirà un comodo resoconto delle nostre spese effettuate dal 2015 a oggi (TotalSpend), prima del 2015 (OldSpend) e PWSpend per i dati relativi al sistema Perfect World. Se l'importo totale non appare, invece, Steam suggerisce di recarsi direttamente a questo indirizzo dopo aver effettuato il login.

Una procedura, quindi, semplice e veloce che consente di fare il bilancio delle spese effettuate per la nostra grande passione.

Se, invece, volete sapere gli ultimi risultati riguardo all'hardware usato dai giocatori, sappiate che la creatura di Gabe Newell ha da poco pubblicato una lista delle componenti più amate su Steam.