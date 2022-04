Spettacolare allineamento planetario: il fenomeno sarà visibile in estate ad occhio nudo

Il sistema solare è un agglomerato di corpi celesti che ruotano intorno alla nostra stella, il Sole. Di recente vi abbiamo mostrato una delle mappe del sistema solare più incredibili della storia. Un nuovo affascinante fenomeno visibile dalla Terra sta per verificarsi nel nostro sistema planetario: l’“allineamento celeste”.

L’evento si verificherà quest’estate e coinvolgerà i pianeti visibili ad occhio nudo, i quali si allineeranno sull'isola di Portland nel Regno Unito. Questo tipo di fenomeni astronomici, visibili senza ricorrere ad alcuna strumentazione, si verificano ciclicamente ogni manciata di anni. Gli ultimi casi risalgono al 2005, al 2016 e al 2020.

Secondo Michelle Nichols, direttrice dell'Adler Planetarium di Chicago, il posizionamento si sta già verificando e culminerà, per la gioia degli appassionati di astronomia, tra Giugno e Luglio. La scienziata, inoltre, conferma che: "Non sempre abbiamo questa opportunità. A volte, sono uno o due i pianeti visibili nel cielo, molte volte, non ne è visibile nessuno".

Quando parliamo di allineamento, ovviamente, non intendiamo una vera e propria convergenza dei corpi celesti in linea retta, ma si tratta di un gioco di prospettiva. I pianeti del nostro sistema solare, infatti, eseguono orbite attorno alla nostra stella su un piano con orbita ellittica e, quando si avvicinano tra essi, dalla prospettiva terrestre, sembrano allineati.

Mercurio, ad esempio, effettua il suo moto di rivoluzione intorno al Sole in un periodo di 88 giorni terrestri, Venere ne impiega 225, Marte 687, Giove ben 12 anni e Saturno la bellezza di 29 anni. È facile immaginare a questo punto che, date le tempistiche differenti, possa capitare che i pianeti ciclicamente si avvicinino.

I primi pianeti a raggrupparsi alla fine di marzo sono stati Venere, Saturno e Marte, mentre è previsto, intorno al 17 aprile, l’allineamento di Giove. Quest’ultimo sarà seguito, per una manciata di giorni, dal 23 al 29 Aprile, dalla nostra Luna, che ricomparirà nuovamente solo il 21 Maggio. L’ultimo pianeta della lista a seguire l’allineamento sarà Mercurio, il 17 Giugno.

Fornendo dettagli sul posizionamento visivo dei corpi celesti, Nichols aggiunge "Mercurio sarà il più lontano a est e più in basso, Venere sarà molto luminoso e sopra di esso e a destra, Marte sarà arancione a sud-est, Giove sarà in alto a destra e poi Saturno sarà in alto a destra di Giove, un po' più a sud".

A questo punto in che data sarà possibile vedere tale allineamento nel cielo?

La risposta dipende dal posizionamento dell’osservatore, in base ad ostruzioni del campo visivo. Ad ogni modo sarà possibile visionare il fenomeno in un periodo compreso tra la fine di Giugno e i primi di Luglio.

I pianeti visibili ad occhio nudo saranno Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno, ma non saranno gli unici a partecipare a questo “allineamento astrale”, in quanto saranno presenti anche Urano e Nettuno, che potrebbero essere visibili se muniti di adeguate attrezzature per sondare il cielo.

Per gli appassionati astronomi tra voi consigliamo di saziare la propria curiosità celeste con la guida ai pianeti più strani dell’universo.