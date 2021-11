Questa spettacolare animazione ci mostra la Terra dal Polo Sud della Luna

Quando gli esseri umani si troveranno sulla Luna, speriamo nel prossimo futuro, vedranno uno spettacolo a dir poco incredibile: il movimento della nostra Terra nello spazio. Recentemente, una nuova animazione dello Scientific Visualization Studio della NASA ci mostra proprio questa danza cosmica.

La simulazione comprime un arco di tre mesi in poco più di due minuti... e il risultato è davvero incredibile. Il video è stato ricostruito come se una telecamera fosse stata piazzata al bordo del cratere Shackleton e che punta verso la Terra. Questa regione - situata nel Polo Sud della Luna - è stata presa di mira dalla NASA per le missioni Artemis.

La missione senza equipaggio Artemis 1, che sarà lanciata nel 2022, dovrebbe condurre un giro intorno al nostro satellite per poi arrivare nuovamente sulla Terra. Successivamente Artemis 2 porterà il primo astronauta internazionale (proveniente dal Canada) vicino Luna verso il 2023, mentre gli astronauti atterreranno sul nostro satellite con la missione Artemis 3 nel 2024.

Ovviamente queste date sono generiche e non ufficiali... nonostante la NASA stia cercando di rispettarle. Ci sono diversi problemi che potrebbero non far arrivare l'agenzia spaziale americana in tempo (le missioni Artemis potrebbero essere rimandate), ma per adesso non ci resta che attendere aggiornamenti sulla questione. Nel frattempo, potrete vedere il video della simulazione dalla Luna qui sopra.