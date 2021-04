Spettacolare arcobaleno lunare in centro a Londra, la colpa è di OnePlus

Recentemente è comparso un arcobaleno lunare, un "Moonbow", in centro a Londra. Il "colpevole" è OnePlus, noto produttore di smartphone, che ha deciso di crearne uno artificiale.

Comunicato stampa: OnePlus, leader mondiale nella tecnologia mobile, ha illuminato il cielo di Londra con un 'Moonbow', un fenomeno naturale raro e impressionante visibile solo in alcuni luoghi remoti in tutto il mondo, che si verifica quando la luce della luna si rifrange attraverso le gocce d''acqua nell'aria, il che significa che è più probabile che siano avvistati alle Cascate Vittoria che in centro città.

#TrueColors Moonbow è stato ispirato dalla partnership di OnePlus con Hasselblad, uno dei principali produttori mondiali di fotocamere e obiettivi. Hasselblad è rinomata per il suo design iconico, la qualità dell'immagine senza compromessi e l'incredibile trattamento dei colori naturali. Hasselblad Camera for Mobile di OnePlus 9 Series offre l'iconica calibrazione dei colori naturali di Hasselblad.

OnePlus 9 Series dona alle foto un colore bellissimo e dall'aspetto naturale. Negli arcobaleni lunari, la luce è solitamente troppo debole per attivare i recettori a cono dell'occhio umano, rendendo estremamente difficile distinguere i colori naturali. Le prestazioni di OnePlus 9 Series rendono la fotocamera perfetta per catturare il fenomeno come natura vuole.

Mai visto prima in un luogo urbano, OnePlus ha ricreato il Moonbow utilizzando proiezioni di luce ad alta potenza proiettate attraverso un muro di nebbia sotto la luce della luna piena, per dare vita al Moonbow di Londra di fronte al Tower Bridge.

Kate Parkyn, Associate Marketing Director, OnePlus Europe, ha commentato: "I Moonbows sono belli e rari e danno a chi li vede l'opportunità di assistere a un vero fenomeno naturale. Collaborando con il produttore di fotocamere di fama mondiale Hasselblad per la creazione di OnePlus 9 Series, abbiamo offerto alle persone l'opportunità di catturare il mondo con colori belli e naturali, mostrando i loro i veri colori - e di vincere anche la possibilità di viaggiare per il mondo".

Mostrare i #TrueColors del Moonbow attraverso OnePlus 9 Series segna il primo step del brand nella campagna #TrueColors, incoraggiando le persone in tutto il mondo a condividere immagini di ciò che significa "True" per loro, riflettendo le proprie storie originali e il mondo che le circonda, contrastando anche l'accettazione delle immagini ritoccate e filtrate, tanto diffuse oggi.