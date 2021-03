La spettacolare bioluminescenza di questi squali delle profondità marine

È stata osservata la capacità di emettere luce in tre diverse specie di squali che vivono nella oscura zona crepuscolare dei nostri oceani e che, con le loro dimensioni, sono tra le creature più grosse ad emettere bioluminescenza.

La bioluminescenza è la capacità, di taluni esseri viventi, di emettere della luce a seguito di una o più particolari reazioni chimiche. Di specie che emettono bioluminescenza ne esistono molte, forse soprattutto negli ambienti acquatici. Ed è questo il caso di tre specie di squali, che vivono nelle acque della Nuova Zelanda, che sono stati osservati e studiati per le loro capacità di bioluminescenza. Le tre specie di squali analizzate sono: Dalatias licha, Etmopterus lucifer e Etmopterus granulosus. Questi tre squali si illuminano se vengono irradiati con della luce ultravioletta. Per capire come mai questi animali si “illuminano” è indispensabile capire e conoscere il loro habitat.

Queste specie abitano all’interno della zona crepuscolare degli oceani, in una profondità compresa tra i 200 ed i 1000 metri. A questa profondità la luce non riesce a penetrare e, così, i loro ambienti sono estremamente bui ed oscuri. Ecco quindi che la bioluminescenza non ci deve sorprendere, è abbastanza comune a queste profondità inesplorate. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Frontiers in Marine Science in cui gli scienziati si sono chiesti a cosa potesse servire la bioluminescenza a queste creature.

Tra le ipotesi più probabili vi è un vantaggio durante la caccia: grazie a questa loro caratteristica gli squali riuscirebbero ad illuminare le profondità più oscure ed a rivelare le prede, oppure la bioluminescenza potrebbe agire come un efficace travestimento che permetta all’animale di avvicinarsi alla preda senza essere notato. Ovviamente, per confermare o confutare tali ipotesi servono più studi e più osservazioni, tuttavia è innegabile, come dicono gli scienziati che hanno partecipato alla studio, che la produzione di luce nelle profondità oscure sembra essere decisamente importante per molte delle specie che ci vivono.

Credit immagine: Jerome Mallefet