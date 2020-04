La spettacolare cascata più alta dell'Ecuador è sparita improvvisamente

Il Parco Nazionale Cayambe Coca nell'Amazzonia ecuadoriana ospitava la cascata di San Rafael, un flusso d'acqua alto 150 metri circondato da una vegetazione lussureggiante e una straordinaria quantità di biodiversità. Tuttavia, il 2 febbraio 2020, il Ministero del Turismo dell'Ecuador ha annunciato che la meravigliosa cascata d'acqua è "morta".

"Purtroppo, la Cascada San Rafael è ora parte della storia e non tornerà", dichiara un portavoce del Ministero dell'Ambiente dell'Ecuador (MAE). Il brusco cambiamento è stato documentato in fotografie dal MAE e da alcune immagini della NASA scattate dal satellite Landsat 8 (potrete trovare un'immagine della cascata in calce alla notizia).

La colpa sembra essere attribuita ad alcune frane che hanno fatto scorrere l'acqua in tre sezioni separate lungo un pendio meno ripido. La causa precisa delle frane, tuttavia, rimane una questione controversa. La cascata di San Rafael si trova in un'area sismicamente attiva che ospita il vulcano Cayambe e il vulcano Reventador, dove eventi del genere possono essere all'ordine del giorno.

D'altra parte, alcuni esperti hanno suggerito che le frane fossero in realtà il risultato della recente costruzione della diga di Coca Codo Sinclair, una delle più grandi centrali idroelettriche dell'Ecuador. Secondo quanto supposto, la diga sembra aver bisogno che l'acqua del fiume sia filtrata in modo da non danneggiare l'attrezzatura. La mancanza di sedimenti fa sì che il flusso d'acqua diventi più erosivo, rendendolo più incline al collasso.

"Una cascata che è lì da migliaia di anni non collassa, per coincidenza, pochi anni dopo l'apertura di un progetto idroelettrico. Questi sono processi che sono in articoli scientifici e ci sono prove sufficienti che una diga può causare effetti di questo tipo su un fiume", afferma Emilio Cobo, coordinatore dell'IUCN: International Union for Conservation of Nature.