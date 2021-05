Ecco a voi uno spettacolare esemplare di 'Cioccorana' realmente esistente

Tutti i fan di Harry Potter sanno benissimo cosa sono le "Cioccorane". Bene, una nuova specie di rana scoperta recentemente assomiglia incredibilmente a questi "dolciumi" che si vedono (e si leggono) nei romanzi della J. K. Rowling... solo che non possono essere mangiate. Ecco a voi la Litoria mira, soprannominata "rana di cioccolata".

Descritto dagli scienziati del Queensland Museum nell'Australian Journal of Zoology, la creatura è il parente più stretto della famosa raganella cerulea australiana (Ranoidea caerulea), l'anfibio più famoso come animale di compagnia. L'autore della scoperta, il dottor Paul Oliver, è rimasto incredibilmente stupito alla visione della creatura.

"Per questo motivo abbiamo chiamato la nuova rana Litoria mira perché la parola Mira significa 'sorpreso o strano' in latino". Si prevede che la L. mira sia probabilmente abbastanza diffusa in Nuova Guinea, ma la sua scoperta ha richiesto del tempo a causa della natura leggermente pericolosa del suo habitat. "La rana vive in zone paludose e molto calde con molti coccodrilli, tutte cose che scoraggiano l'esplorazione", ha detto il coautore dello studio, il dott. Steve Richards.

"Anche se la Nuova Guinea non è un posto che la maggior parte degli australiani conosce bene; molti gruppi di animali sono condivisi. Quindi, comprendere la biodiversità in Nuova Guinea ci aiuta a comprendere la storia e le origini della fauna unica dell'Australia". Potrete osservare le foto dell'incredibile esemplare come sempre in calce alla notizia.

Una domanda sorge spontanea a questo punto: qual è la differenza tra rana e rospo? Mentre non è sicuramente la prima volta che viene scoperta una nuova specie di rana.