Questo spettacolare filmato della "prima sonda a toccare il Sole" vi lascerà senza parole

La Parker Solar Probe ha ottenuto diversi record importanti: è diventato l'oggetto costruito dall'uomo più veloce di sempre e il veicolo spaziale ad avvicinarsi di più al Sole, addirittura "toccandolo". Quest'ultimo evento ha smosso anche gli "animi" della comunità scientifica e di tutti gli appassionati del mondo... e adesso ci sono anche i video.

Il video - che potrete osservare qui sopra - è composto da immagini catturate tra l'8 e il 12 agosto di quest'anno durante il nono perielio della sonda, il momento in cui il veicolo spaziale si è avvicinato di più al Sole. Le immagini in questione sono state catturate dallo strumento WISPR (Wide-field Imager for Solar Probe) della sonda.

Tutti questi filamenti che potete osservare sono anelli di gas e plasma che collegano due regioni di polarità opposta sul Sole - sono estesi dal vento solare e brillano in questo modo perché sono pieni di elettroni. Se questo spettacolo non fosse abbastanza, sappiate che è anche possibile osservare un'altra meraviglia celeste: alcuni pianeti del nostro Sistema Solare.

La NASA non ha confermato quali pianeti possono essere visti, ma a classificarli ci ha pensato l'astrofisico Grant Tremblay dell'Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics insieme ad alcuni suoi colleghi (così come potrete vedere qui sotto). In ordine di apparizione possiamo osservare: Marte, Mercurio, Venere, la Via Lattea, Saturno, la Terra e Giove. Questo è solo l'inizio, poiché la Parker Solar Probe ha ancora quattro anni di missione davanti a sé... chissà cosa ci riserverà il futuro!