Una spettacolare foto all'infrarosso della nuvola di gas e polvere nota come 'Orione A'

Quella di Orione è una delle costellazioni più importanti del cielo notturno. Grazie alla brillantezza delle sue stelle e alla posizione vicino all'equatore, è visibile da quasi ogni parte del pianeta.

Il tutto ha inizio da gigantesche nuvole di gas e polvere che pervadono le galassie come la nostra Via Lattea. Una recente immagine immortalata dagli osservatori spaziali Herschel e Planck dell'ESA, raffigura proprio una di queste nuvole, nota come Orione A.

Si trova a 1.350 anni luce di distanza e il materiale che si trova all'interno potrebbe produrre decine di migliaia di soli. La nuvola fa parte del Complesso nebuloso molecolare di Orione (noto anche semplicemente come Complesso di Orione), una vasta regione di formazione stellare all'interno della costellazione.

I diversi colori della nube (visibile in calce alla notizia) ci mostrano la luce emessa dai granelli di polvere interstellare miscelati all'interno del gas, osservati dall'osservatorio Herschel a lunghezze d'onda infrarossi sub-millimetrici.

Lo spazio che si trova tra le stelle non è vuoto, è invece riempito con una sostanza nota come mezzo interstellare, il materiale rarefatto costituito da gas e polvere che si trova tra le stelle all'interno di una galassia. Quando questi ammassi diventano abbastanza densi, iniziano a collassare sotto la loro stessa gravità e diventano sempre più caldi, dando il via alla creazione di nuove stelle.