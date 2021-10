Ecco una spettacolare foto di Mercurio a distanza davvero ravvicinata

Il fine settimana il veicolo spaziale BepiColombo, costruito grazie a una collaborazione tra l'ESA (Agenzia spaziale europea) e JAXA (Agenzia spaziale giapponese), è finalmente arrivato vicinissimo a Mercurio dopo essere stato lanciato nel 2018. Questo è solo il primo di sei sorvoli programmati, che si verificheranno fino al 2025.

La sonda ha scattato la sua prima foto ufficiale di Mercurio l'1 ottobre alle ore 01:44 grazie alla sua Mercury Transfer Module Monitoring Camera 2, una telecamera di navigazione in bianco e nero, mentre la sonda si trovava a circa 2.418 chilometri di distanza dal pianeta. 10 minuti prima, il veicolo si trovava a soli 200 chilometri dal corpo celeste. Lo sapevate che, nonostante sia il pianeta più vicino al Sole, Mercurio ha del ghiaccio sulla sua superfice?

No, non è la Luna quella che potrete osserva qui sotto in calce alla notizia, ma Mercurio costellato da decine di crateri. "La regione mostrata fa parte dell'emisfero settentrionale di Mercurio, inclusa la Sihtu Planitia che è stata inondata dalla lava. Un'area rotonda più liscia e luminosa dei suoi dintorni caratterizza le pianure intorno al cratere Calvino, chiamate Rudaki Plains", scrivono i funzionari dell'ESA in un descrizione della foto (in questa immagine troverete il nome di ogni cratere visibile).

La missione BepiColombo è costata in tutto 750 milioni di dollari e consiste in due diversi orbiter progettati per studiare Mercurio con dettagli senza precedenti che portano con sé un totale di 16 strumenti diversi. Il prossimo sorvolo di Mercurio è previsto per il 20 giugno 2022 e sarà seguito da altri quattro sorvoli a giugno 2023, settembre e dicembre 2024 e gennaio 2025; il veicolo spaziale dovrebbe posizionarsi in orbita stabile attorno a Mercurio il 5 dicembre 2025.

