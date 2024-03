Questa foto sarà probabilmente una delle migliori dell'anno: è spettacolare

In un recente articolo pubblicato sulla rivista Isle of Wight Natural History and Archaeological Society troviamo quella che probabilmente sarà una delle migliori foto dell’anno. Immortala un evento realmente raro.

Parliamo nello specifico di un'interazione unica tra una foca grigia (Halichoerus grypus) e un'aquila di mare (Haliaeetus albicilla) che non è mai stata ripresa prima dalle telecamere. Dopo aver visto da vicino uno spaventoso calamaro colossale, questa volta analizziamo questa incredibile foto.

L’esperta Clare Jacobs ha catturato le foto dell'incontro mentre passeggiava nel porto di Newtown sull'Isola di Wight, con sua figlia Megan, una paleontologa dell'Università di Portsmouth nel Regno Unito. Si tratta di una scena rarissima.

L'aquila di mare, conosciuta anche come aquila dalla coda bianca, si è piombata verso l'acqua durante l'alta marea. Mentre si avvicinava, una foca grigia adulta ha iniziato ad innervosirsi sputando un getto d'acqua nella sua direzione. Potete osservare la foto al seguente link. Ma perché la foca si è agitata così tanto?

Sia Clare che Megan Jacobs, insieme al paleontologo David Martill dell'Università di Portsmouth, ritengono che la foca abbia tentato di scacciare l'aquila per difendere un pesce nell’acqua, ovvero la preda desiderata da entrambe.

"Gli avvistamenti di foche grigie e di aquile dalla coda bianca sono eventi frequenti sull'Isola di Wight, ma finora non sono state segnalate interazioni tra queste due specie. Questa è la prima registrazione di un'interazione tra questi due grandi predatori e la prima segnalazione di foche grigie che usano lo sputo come mezzo di difesa o deterrenza contro un nemico aereo", ha dichiarato la stessa Meghan. C’è però un comportamento che desta particolare interesse.

Sputare non è poi così comune nei vertebrati. È più comunemente osservato negli esseri umani, nei cammelli, nei lama e negli alpaca, nonché in alcune specie di serpenti e pesci. In una simile situazione, potrebbe dunque rappresentare la migliore forma di difesa per la foca.

Per quanto riguarda le aquile, sono le più grandi d'Europa, con un'apertura alare che raggiunge i 2,37 metri. Dopo essersi estinte sull'Isola di Wight nel 1780, sono stati reintrodotte dagli ambientalisti nel 2019.

Come abbiamo visto recentemente, alcuni animali hanno una caratteristica assurda e la foca in questione rappresenta un ulteriore esempio di questi buffi animali. A questo punto la domanda sorge spontanea: l’aquila si sarà definitivamente arresa?

Su JBL Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole è uno dei più venduti di oggi.