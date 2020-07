Questa spettacolare foto ci mostra quattro meraviglie celesti: c'è anche la cometa NEOWISE

L'immagine "da record" allegata a questa notizia mostra una meteora di una frazione di secondo che striscia nel cielo, l'incredibile spettacolo di un'aurora verde che brilla insieme alla cometa NEOWISE e nastri viola che si formano in seguito a un misterioso fenomeno atmosferico chiamato Strong Thermal Emissions Velocity Enhancement (STEVE).

Lo scatto in questione (in tutto ne sono stati fatti 600) è stato condotto da Donna Lach, martedì sera vicino alla sua fattoria a Manitoba, in Canada. L'aurora appare quando le particelle cariche del Sole interagiscono con l'ossigeno e l'azoto nell'atmosfera terrestre, ma le origini del fenomeno chiamato STEVE sono ancora un mistero.

I due fenomeni hanno creato il palcoscenico perfetto per il passaggio della cometa NEOWISE e di una piccola meteora passata di lì. La cometa che ha dato spettacolo in tutto il mondo dovrebbe avvicinarsi al nostro pianeta il 23 luglio. Le prossime notti - fino a domenica - potrebbero offrire la migliore opportunità di avvistarlo nel cielo. Dopo di che, il corpo celeste luminoso non tornerà più dai noi per 6.768 anni.

Alle 23:30, la cometa era alta sopra l'orizzonte e l'aurora brillava in mezzo cielo. Un'ora e mezza più tardi, sono apparse anche le strisce verticali di STEVE, fortuna che l'obiettivo della macchina fotografica è riuscito a riprenderlo. Alla vista della meteora passeggera, la fotografa è rimasta sbalordita dello scatto, che ha fatto velocemente il giro del mondo.