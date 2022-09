Ecco una spettacolare foto del Sole come non lo avete mai visto

Il telescopio solare Inouye della National Science Foundation (NSF) ha recentemente mostrato alcuni scatti incredibilmente ravvicinati della superficie del Sole. Il risultato è davvero incredibile con delle istantanee che ci mostrano da vicino tutti i dettagli della nostra bellissima (e sempre attiva) stella.

Nella foto, come sempre in calce alla notizia, è possibile osservare la cromosfera del Sole - un sottile strato dell'atmosfera dell'astro - dove le linee di plasma in fiamme note come "spicole" sembrano dei "cristalli" arancioni. In poche parole queste escrescenze sono sottili spruzzi di plasma che ricoprono la superfice della nostra bellissima stella.

Le spicole eruttano dalla superficie del Sole a quasi 100 chilometri al secondo e possono estendersi per circa 10.000 chilometri. "I nostri nuovi risultati dimostrano che si formano a causa della cancellazione del flusso nella bassa atmosfera", ha dichiarato a LiveScience l'astrofisico Dipankar Banerjee, coautore di uno studio pubblicato sulla rivista Science, "e forniscono anche buoni risultati quantità di energia per il riscaldamento dell'alta atmosfera solare."

Le intuizioni ottenute da questa nuova prospettiva - mai vista prima fino ad ora - aiuteranno gli scienziati a prevedere e prepararsi per le tempeste solari, capaci di inviare quelli che vengono definii "tsunami di plasma" dalla corona alla Terra, causando forse blackout globali e perfino mandare KO la rete Internet per mesi.