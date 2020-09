Questa spettacolare foto in Ultra HD della Luna ci permette di vedere anche i crateri

Ah la Luna, da sempre compagna del nostro bel pianeta, ispira da secoli poeti e sognatori che fanno di essa la loro musa ispiratrice. Per la sua incredibile bellezza e spettacolarità, il nostro satellite è la modella di molti astrofotografi come Andrew McCarthy, che ci ha recentemente mostrato uno scatto in Ultra HD del corpo celeste.

L'immagine da 85 megapixel è stata scattata proprio nel cortile di McCarthy e mostra tutti i dettagli più belli del compagno del nostro pianta. Questa, però, non è una singola immagine: ma il risultato di 24.000 fotografie messe insieme in un unico quadro spettacolare (così come potrete vedere in calce alla notizia).

L'astofotografo ha scattato queste immagini nel corso di 45 minuti utilizzando un telescopio impostato a 2000 mm. In post-produzione, ha quindi selezionato solo i migliori fotogrammi dove c'era il minimo disturbo atmosferico. "Uso una fotocamera speciale progettata per frame rate molto elevati, quindi posso scattare centinaia di migliaia di scatti in pochi minuti", afferma McCarthy a My Modern Met.

L'artista utilizza, secondo quanto afferma, un software in cui carica i fotogrammi RAW che vengono allineati, impilati, e successivamente vengono "incollati" insieme su Photoshop. "Eseguo anche vari programmi di nitidezza sui dati e, poiché le immagini sono di altissima qualità, posso ottenere dettagli aggiuntivi dall'aumento della nitidezza senza produrre rumore", afferma infine McCarthy.

L'astrofotografia non è facile, per questo motivo abbiamo deciso di fare una piccola guida per principianti per svelare al meglio tutti i segreti. La prima parte la troverete qui.