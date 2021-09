Ecco una spettacolare immagine in alta definizione del Cratere Tycho sulla Luna

Utilizzando la tecnologia radar, un team di ricercatori è riuscito ad ottenere la più alta risoluzione possibile mai scattata dalla Terra. L'ardua impresa ha richiesto degli anni ma, alla fine, ha prodotto una spettacolare immagine del Cratere Tycho sulla Luna (che potrete trovare in calce alla nostra notizia).

La risoluzione dell'immagine è di ben cinque metri per cinque metri, contiene circa 1,4 miliardi di pixel e ci mostra tutta l'intera larghezza del cratere Tycho (di 86 chilometri di diametro). A "scattare" la foto è stato il Green Bank Telescope (GBT) della National Science Foundation che si trova negli Stati Uniti d'America, precisamente West Virginia. Prima del cratere, gli scienziati hanno scattato una foto super-dettagliata del sito dell'Apollo 15.

Il GBT attualmente è il più grande radiotelescopio orientabile del mondo, una capacità che consente agli astronomi di puntare lo strumento ovunque (dopo la dipartita prematura di Arecibo, è diventato perfino più importante). All'inizio di quest'anno sulla Luna è stato piazzato un nuovo trasmettitore radar, sviluppato da Raytheon Intelligence & Space. Ciascuno di questi segnali rimbalza sulla superficie del satellite e vengono recuperati dal Very Long Baseline Array del National Radio Astronomy Observatory (NRAO).

Successivamente questi segnali vengono confrontati tra loro e analizzati per produrre un'immagine. "Dati radar come questi non sono mai stati registrati prima a questa distanza o risoluzione", afferma l'ingegnere Galen Watts. "Questo è stato fatto prima a distanze di poche centinaia di chilometri, ma non sulle scale delle centinaia di migliaia di chilometri di questo progetto, e non con le alte risoluzioni di un metro o giù di lì a queste distanze".

Pensate che fino a 10 anni fa qualcosa del genere era considerata "quasi fantascienza".