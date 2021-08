Ecco la nuova splendida immagine del Crater Trio su Marte

L'inedita immagine è stata scattata il 22 marzo 2021 nella regione del Lunae Planum di Marte dalla fotocamera CaSSIS dell'ESA-Roscosmos ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), il modulo principale dell'omonima missione, ormai in orbita dal lontano 2016.

Questa regione è già nota agli scienziati per essere ricoperta da grandi depositi di lava, probabilmente espulsa dai vicini vulcani del complesso Tharsis Montes. In questa immagine si possono chiaramente notare tre crateri da impatto di medie dimensioni che la fanno da padrone, con molti impatti più piccoli che ne fanno da contorno.

Ingrandendo poi l'immagine sui crateri più grandi è possibile vedere strati nel bordo interno che potrebbero rappresentare il successivo accumulo di colate laviche in quest'area, segno di una passata attività piroclastica del pianeta.

La missione scientifica del TGO su Marte è ormai attiva da diversi anni, e con il suo lavoro la sonda non solo restituisce immagini spettacolari (come abbiamo notato), ma fornisce anche il miglior studio di sempre sui gas atmosferici del pianeta, mappandone inoltre la superficie per scovare eventuali luoghi ricchi di acqua.

In futuro fornirà inoltre anche servizi di trasmissione dati per la seconda missione ExoMars, che comprenderà il rover scientifico Rosalind Franklin e la piattaforma lander Kazachok, attesi su Marte nel prossimo 2023.

Non ci resta quindi che ingannare l'attesa ammirando le splendide immagine che ci giungono dal "pianeta rosso".