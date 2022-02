Una spettacolare immagine di Hubble ci mostra la fusione di tre galassie

Una nuova immagine del telescopio Hubble ci mostra IC 2431, l'insieme di tre galassie che si stanno fondendo insieme in un quella che un giorno sarà una galassia ancora più gigantesca. Il trio si trova a ben 681 milioni di anni luce di distanza dalla Terra.

Fusioni galattiche del genere posso aiutarci a capire come si evolvono le galassie e come il nostro Universo continuerà a cambiare negli eoni a venire. Gli astronomi pensano che le galassie siano attratte gravitazionalmente, forse lungo i fili dell'invisibile rete cosmica che si estende e svolge un ruolo vitale nella formazione dell'Universo.

Le collisioni binarie di due galassie sono "comuni" nel cosmo, quelle triple - come in questo caso - un po' meno. Nelle fasi successive di una fusione, i buchi neri supermassicci al centro di ciascuna galassia si attraggono reciprocamente e sono bloccati tra loro. Secondo gli addetti ai lavori, alla fine questi buchi neri si fonderanno insieme in un buco nero supermassiccio.

Attualmente non abbiamo rilevato alcuna fusione dalle onde gravitazionali di questi mostri cosmici, ma potrebbe essere verificata a una frequenza che è al di fuori della gamma dei nostri attuali rivelatori. Tuttavia, una cosa è certa: più elementi del genere andremo ad identificare, meglio sarà per la nostra attuale conoscenza.