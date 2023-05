Una spettacolare immagine più nitida mai scattata della luna Deimos di Marte

Se vi foste persi questa notizia, dovete sapere che Marte ha due lune: Phobos e Deimos. Quest'ultimi tolgono il sonno agli scienziati da decenni, poiché sanno poco sull'origine dei due corpi celesti intorno al pianeta rosso. Ora, le bellissime immagini più vicine mai scattate a Deimos sembrano svelare parte del mistero.

La Hope Probe della Emirates Mars Mission (che vi raccontavamo qualche tempo fa) ha studiato il mondo e con la sua fotocamera ha messo a fuoco chiaramente Deimos, la luna più piccola e più esterna del pianeta. Diversi passaggi ravvicinati hanno portato la sonda vicino al satellite fino a 100 chilometri, avvicinandosi più di qualsiasi altro veicolo spaziale.

Così il team di ricercatori ha scattato l'immagine più dettagliata di Deimos mai vista. È persino riuscito a catturare il lato nascosto della minuscola luna, che non era mai stato esplorato nel dettaglio prima d'ora. La luna ha un raggio medio di circa 6,2 chilometri, gira intorno a Marte ogni 30,3 ore circa e potrete osservare l'opera in un tweet in calce alla notizia.

Gli astronomi, così come hanno riferito, hanno utilizzato tutti e tre gli strumenti a loro disposizione: gli spettrometri ultravioletti e infrarossi, insieme all'imager, per catturare i dettagli di questa piccola luna. I primi risultati dei sorvoli saranno presentati alla conferenza dell'Unione europea di geofisica, ma dei piccoli "spoiler" sono stati anticipate dallo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, sovrano di Dubai (città diventata "paper free") e primo ministro degli Stati Uniti Emirati Arabi.