Questa spettacolare immagine racchiude tutte le osservazioni di Hubble mai fatte

Il telescopio spaziale Hubble è un vero e proprio veterano dello spazio. Negli anni lo strumento ha osservato galassie, stelle e buchi neri. In totale, sono state attuate circa 1,4 milioni di osservazioni del nostro Universo.

Così il fisico Casey Handmer si è posto la seguente domanda: "ma negli ultimi 32 anni di osservazioni da parte di Hubble, quanta parte del cielo ha ripreso il telescopio?". Ovviamente, dopo essersi posto la domanda, ha cercato fin da subito una risposta. Poiché il campo visivo di Hubble è di 202 secondi d'arco, ci sarebbero volute circa 3,2 milioni di osservazioni per coprire il cielo.

Quindi, con le sue 1,4 milioni di osservazioni il telescopio ha coperto metà del cielo? Non proprio. "Circa lo 0,8% dell'intero cielo è stato esposto al sistema di imaging", ha dichiarato Handmer via mail a UniverseToday. Come mai questo numero è così piccolo? Ci sono diversi motivi: innanzitutto il campo visivo del telescopio è davvero ristretto rispetto a quelli destinati a eseguire rilevamenti di tutto il cielo, mentre un altro grande motivo è che Hubble tende a visualizzare ripetutamente determinate aree o determinati oggetti astronomici.

Così, Handmer ha creato un'immagine che racchiude tutte le osservazioni dello strumento (che potrete osservare in calce alla notizia). "Hubble è utilizzato al meglio per le osservazioni dello spazio profondo. Non è stato progettato per essere un telescopio per il rilevamento di tutto il cielo, quindi lo zoom intorno minerebbe la capacità di fissare a lungo oggetti davvero minuscoli e oscuri per ottenere dati preziosi".

A proposito, ecco una recente e incredibile immagine del veterano spaziale.