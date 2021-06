Una spettacolare immagine della Terra scattata dalla sonda Juno

La sonda spaziale Juno è stata costruita dalla NASA per studiare Giove. Il veicolo spaziale si trova intorno al gigante gassoso dall'ormai lontano 4 luglio 2016 e, prima di arrivare a destinazione, ha scattato una foto davvero spettacolare del nostro pianeta (che troverete come sempre in calce alla notizia).

La sonda Juno ha utilizzato il nostro pianeta come fionda gravitazionale per andare su Giove, ha sorvolato la Terra il 9 ottobre 2013 e ha ricevuto un aumento della velocità di oltre 3,9 chilometri al secondo. In questo modo gli esperti hanno testato la JunoCam, con le immagini che finiscono nel sito web della sonda, dove i cittadini possono scaricarle e modificare a piacimento.

Le immagini elaborate dai cittadini vengono poi pubblicate sul sito web di Juno (nell'opportuna sezione del sito web). Al suo interno si può trovare di tutto: da immagini e analisi scientifiche dettagliate a bellissime opere d'arte a tema spaziale.

Il veicolo spaziale ha diversi obiettivi: capire le proprietà strutturali e la dinamica generale del pianeta Giove; misurare la composizione dell'atmosfera gioviana; e infine investigare sulla struttura tridimensionale della magnetosfera dei poli. Insomma, sicuramente obiettivi che porterà a compimento durante la sua lunga missione.

La sonda spaziale Juno è stata lanciata dal Kennedy Space Center in Florida il 5 agosto 2011.