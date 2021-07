Ecco lo spettacolare ma inquietante video di un serpente a due teste che divora due topi

Il mondo animale riserva mille sorprese ogni giorno, alcune di rara bellezza e altre di inquietante crudezza. Quella di oggi ha qualcosa di entrambe, e se non amate le immagini forti forse non è il caso proseguiate nella lettura: ecco il video di un serpente a due teste cibarsi contemporaneamente di due topolini.

Il video lo trovate in calce alla news ed è stato caricato su Instagram direttamente dal proprietario del serpente "bicefalo", mostrando il rettile intento a divorare una duplice preda. Potrà sembrare assurdo o una finzione, ma non è la prima volta che si parla (e si testimonia) dell'esistenza di un serpente a due teste.

L'esemplare di oggi è conosciuto come "Ben & Jerry", e appartiene all'appassionato di rettili Brian Barczyk, che ha gentilmente concesso la custodia del serpente alla struttura "The Reptarium", uno dei più grandi e conosciuti Zoo di rettili del Michigan, Stati Uniti d'America.

Dopo la condivisione sui social, le visual del video sono cresciute esponenzialmente, facendogli rapidamente il giro del web. In molti si sono posti diverse domande sulla natura del serpente, in particolare domandosi cosa succederà quando i due topi si incontreranno nello stomaco e nel tratto digerente del serpente.

È proprio l'autore del post a rispondere, affermando quanto segue: "Ben & Jerry ha due cervelli e due teste separate, ma il suo tratto digerente è unico, e diventa un tutt'uno fin subito dopo l'attacco delle trachee. Quindi sì, appena mangiato il pasto ci sarà una bella indigestione e un po' di traffico nello stomaco".

Brian Barczyk ha speso molti anni della sua vita nella ricerca di un esemplare raro come quello protagonista del video, e dopo diversi tentativi sembra finalmente aver trovato ciò che cercava.

La policefalia nei rettili non è una deformità così insolita, ma è comunque piuttosto rara e colpisce solo un serpente su 10.000 circa. Come nel caso dei gemelli siamesi, si verifica quando un uovo fecondato non si divide completamente. È una condizione che spesso non permette una lunga vita nel soggetto, ma a quanto pare "Ben & Jerry" è l'eccezione che conferma la regola, dato che è un esemplare adulto in salute.