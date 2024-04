Spettacolare Notebook gaming ASUS per poche ore ancora in OFFERTA!

Monitor ASUS TUF Gaming A15 FA507NU è davvero un ottimo affare per tutte le caratteristiche tecniche che ha, a fronte di un prezzo contenuto. Ancora di più in queste ore, visto che lo sconto è del 18%, quindi lo pagherai solo 899 euro. Praticamente 200 in meno rispetto al prezzo solito.

A parte la garanzia di un brand presente sul mercato italiano da anni, parliamo di un monitor da 15'' a 144Hz con Mini LED. Per una visione dettagliata al massimo.

Le funzioni Nebula HDR Display e Adaptive-Sync fanno sì che la frequenza di aggiornamento del display si sincronizzi con il frame rate della GPU per ridurre il lag, minimizzare lo stuttering ed eliminare il tearing visivo. Ideale soprattutto per i gamer più esigenti, ma anche per chi guarda contenuti in streaming.

La Tastiera in italiano è stata ottimizzata per il gioco con retroilluminazione RGB.

Webcam HD 720p per ottime videochiamate o giocare in streaming.

Monta il Processore AMD Ryzen 5 7535HS/H e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 con uno switch MUX dedicato per sfruttare tutte le prestazioni di gioco.

Non manca poi l'Intelligenza artificiale: il Sistema AI bidirezionale di cancellazione del rumore, mentre le ventole ARC Flow migliorano il flusso d'aria fino al 13%.

