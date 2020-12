Lo spettacolare panorama lunare immortalato dal veicolo spaziale Chang'e 5

È notizia degli ultimi giorni l'arrivo del veicolo spaziale Chang'e 5 sulla Luna, questa volta non nel lato nascosto del nostro satellite, come la precedente missione (ancora attiva, tra l'altro), ma in un luogo che gli esperti conoscono benissimo: l'Oceanus Procellarum.

Il veicolo spaziale è approdato sulla superficie della Luna l'1 dicembre di quest'anno e quasi immediatamente ha iniziato le sue operazioni scientifiche. Il giorno dopo, il 2 dicembre, i funzionari della missione hanno deciso si sfruttare la fotocamera del lander per immortalare lo spettacolare panorama lunare.

In particolare, l'immagine che troverete in calce alla notizia è stata scattata grazie a una telecamera panoramica del lander Chang'e 5, composta da due telecamere montate su una piattaforma rotante. Questo strumento è stato progettato per mappare la topografia e le caratteristiche che circondano il sito di atterraggio.

Questa è la prima missione di questo tipo da 44 anni, poiché l'ultima volta che si sono prelevati campioni dalla Luna è stato nel 1976, quando la sonda "Luna 24" dell'Unione Sovietica ha portato con sé circa 170 grammi di materiale lunare sulla Terra. Se tutto andrà per il verso giusto, i campioni della Cina atterreranno nell'entroterra della Mongolia intorno al 16 dicembre o al 17 dicembre. La missione Chang'e 5, infatti, durerà meno di un mese.