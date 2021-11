Ecco uno spettacolare panorama di Marte ripreso dal rover Curiosity

Marte è sicuramente un luogo inabitato, mortale e ostile per gli esseri umani, ed è per questo che preferiamo osservarlo attraverso uno schermo. Fortunatamente il materiale non manca, e grazie ai veicoli spaziali mandati sul Pianeta Rosso possiamo avere almeno un "assaggio" dei panorama mozzafiato del corpo celeste.

Proprio recentemente, infatti, il rover Curiosity della NASA ha scattato una foto davvero incredibile di Marte. "Il rover Curiosity della NASA ha catturato un'immagine straordinaria dal Monte Sharp", si può leggere in un post sul blog sul sito web del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA (per vedere l'immagine ad alta risoluzione cliccate qui).

La foto è stata scattata il 16 novembre dopo il completamento del viaggio più recente. Ogni volta che Curiosity arriva a destinazione, infatti, immortala sempre un panorama a 360 gradi a bassa risoluzione dei suoi dintorni come "foto ricordo". Tuttavia, dopo aver visto la bellezza del paesaggio, gli esperti dietro il rover hanno deciso di riprenderlo alla massima risoluzione possibile. A proposito, sapete che Curiosity ha trovato su Marte delle particelle organiche?

Il veicolo spaziale ha catturato due immagini separate mentre guardava le pendici del Monte Sharp, il team le ha poi combinate aggiungendo il colore per evidenziare le condizioni di luce nelle diverse ore del giorno. Un'immagine sicuramente meravigliosa ed evocativa che ci mostra la bellezza ultra terrena di Marte.

Non è sicuramente l'ultima opera del genere, poiché anche il rover Perseverance ci restituirà panorami e scoperte mozzafiato.