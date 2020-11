Questo spettacolare panorama proviene dal 'lato nascosto' della Luna

Sulla faccia nascosta della Luna, il 9 novembre 2020, è iniziato il 24esimo giorno lunare nel cratere Von Kármán per i due impavidi esploratori, il lander e il rover lunare cinese Yutu-2. Nel frattempo, un resoconto cinese, pubblicato mentre i due veicoli spaziali erano ibernati durante la fredda notte lunare, descrive le ultime attività.

Insieme al resoconto ci sono una serie di nuove splendide fotografie, inclusa un'immagine panoramica che mostra un grande cratere in mezzo a un paesaggio desolato e il bordo lontano del cratere Von Kármán. Altre immagini descrivono i percorsi attentamente pianificati dal team del veicolo spaziale mentre navigano tra numerosi crateri della Luna.

La missione - arrivata sul nostro satellite il 3 gennaio 2019 - si è rivelata poi essere un successo davvero incredibile. La Cina non ha ancora finito, poiché ha in programma di lanciare la sua prossima missione lunare, Chang'e 5, alla fine di questo mese. La missione mira ad atterrare sul lato vicino della Luna, raccogliendo circa 2 chilogrammi di rocce e campioni di regolite e consegnali successivamente sulla Terra.

Il lander da solo non sarebbe in grado di comunicare con la Terra in quanto i suoi dati, dal lato nascosto della Luna, non potrebbero mai essere inviati. Per aggirare questo problema, poco prima della missione, dalla Cina è stato lanciato Queqiao, un satellite per le comunicazioni che orbita attorno a un punto specifico e serve da ponte radio per le comunicazioni.