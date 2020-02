Lo spettacolare passaggio della Stazione Spaziale davanti la Luna in un'immagine

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS), situata nell'orbita terrestre bassa, è dedicata alla ricerca scientifica e viene gestita come progetto congiunto da cinque diverse agenzie spaziali: NASA, RKA (agenzia spaziale russa), ESA, JAXA (agenzia spaziale giapponese) e CSA-ASC (agenzia spaziale canadese).

Utilizzando una videocamera collegata a un telescopio, registrando 25 fotogrammi al secondo, l'astrofotografo amatoriale Javier Manteca ha catturato il transito della Stazione Spaziale Internazionale davanti la Luna e ha composto un'immagine formata da 17 fotogrammi sovrapposti, mentre si trovava a Campo Real, in Spagna.

L'artista si è preparato due anni per questo momento, durato solo poche ore, il 5 febbraio. Il giorno prima dell'arrivo sulla Terra dell'astronauta dell'ESA Luca Parmitano, avvenuto il 6 febbraio, dopo aver concluso ben 201 giorni nello spazio nel'ambito della missione Beyond. Durante la sua missione Parmitano ha compiuto quattro passeggiate spaziali, atte alla riparazione dell'Alpha Magnetic Spectrometer (progettato per la ricerca di nuovi tipi di particelle tramite la misura ad alta precisione della composizione dei raggi cosmici), ha comandato un rover sulla Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale e tantissimo altro.

Inoltre, all'interno della stazione orbitante, nel corso di questi mesi sono stati compiuti diversi esperimenti: dalla coltivazione di vegetali alla preparazione di biscotti. Tutti estremamente importanti per la ricerca.