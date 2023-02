Spettacolare: ora possiamo ascoltare il 'suono' di questa stella

RS Puppis si trova a 6500 anni luce di distanza, ed è una delle stelle più luminose e affascinanti nella Via Lattea. Grazie al programma di "sonificazione" della NASA, è possibile trasformare l'immagine di questa stella in musica, dando vita a dei risultati incredibili.

Ascoltando il video qui sopra potete notare che i suoni si intensificano al passaggio degli oggetti celesti più luminosi e che i toni presi dalla parte superiore dell'immagine sono più acuti. Con il restringersi del cerchio, la melodia diventa sempre più forte, convergendo in un unico suono.

La sonificazione di immagini cosmiche come questa è parte del progetto System Sounds della NASA, il cui scopo è permettere alle persone di sperimentare e conoscere l'universo in maniera diversa. Oltre a produrre delle melodie decisamente suggestive, la sonificazione offre un metodo alternativo a persone con cecità parziale o totale per poter fruire della bellezza del cosmo.

In questo caso, RS Puppis è una delle stelle più belle catturate da Hubble; con una luminosità media 15,000 volte maggiore rispetto al Sole, è anche la stella di tipo "cefeide" più luminosa mai osservata. Le cefeidi sono stelle che hanno una pulsazione radiale e la cui temperatura e luminosità variano significativamente, a intervalli più o meno regolari. Nei periodi di maggiore luminescenza, la stella emette dei fasci di luce che si riflettono sulla polvere circostante, producendo l'effetto eco che vediamo.

Nonostante lo scopo principale del progetto rimanga la sensibilizzazione all'osservazione spaziale, convertire le immagini in suoni potrebbe rivelare alcune informazioni che erano inizialmente sfuggite agli astronomi. E anche se non dovessimo scoprire nulla di nuovo, almeno avremo un altro modo per "ammirare" le stelle, ascoltando le melodie della Via Lattea.