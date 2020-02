La spettacolare 'Rana di vetro' è stata vista in Bolivia per la prima volta dopo 18 anni

All'inizio di questo mese, un team di ambientalisti ha trovato tre rane di vetro nel Parco Nazionale del Carrasco, a est della città di Cochabamba, sulle pendici orientali delle Ande. Gli anfibi in questione pesano da 70 a 80 grammi e misurano solo da 19 a 24 millimetri di lunghezza. Nulla a che vedere con i suoi "cugini" preistorici.

Il trio è stato trovato durante una spedizione per salvare rettili e anfibi minacciati dallo sviluppo delle infrastrutture nel Parco Nazionale del Carrasco, un tempio di biodiversità che ospita fino a 700 uccelli e 3.000 specie di piante, tra cui 50 specie endemiche di orchidea. La recente costruzione di una diga idroelettrica nella zona ha visto la scomparsa di 500 ettari di foreste, una mossa che disturberà l'habitat di molte specie che vivono lì.

Le tre rane sono state consegnate agli esperti del centro di conservazione degli anfibi di K'ayra, che sperano di allevare le specie rare come parte di una strategia di conservazione. "La riscoperta di questa specie ci dà un raggio di speranza per il futuro delle rane di vetro, uno degli anfibi più carismatici al mondo", affermano i membri del team ad AFP. Vengono chiamate con questo particolare nome per via della loro caratteristica pelle traslucida del ventre, che permette di vedere dall'esterno gli organi interni.

Non è esattamente chiaro perché l'evoluzione abbia conferito a questi animali questa peculiare caratteristica. Tuttavia, secondo diverse teoria, questo loro aspetto li aiuta a rimanere nascosti nel luogo in cui si trovano. Inoltre, alcune alcune specie di rana di vetro hanno delle ossa interamente verdi, a causa dell'accumulo di un pigmento biliare verde chiamato biliverdina.