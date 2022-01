Ecco a voi uno spettacolare selfie da Marte della sonda cinese Tianwen 1

Recentemente la China National Space Administration ha condiviso delle spettacolari nuove fotografie scattate dalla sonda Tianwen 1 sopra il polo nord di Marte. La cosa più incredibile è che una piccola fotocamera si è "staccata" dal veicolo spaziale e ha restituito, tramite il WiFi, le immagini alla sonda.

Le istantanee offrono un punto di vista davvero inedito del Pianeta Rosso, con scatti davvero suggestivi. Tianwen 1 si trova in orbita intorno a Marte da febbraio 2021 e ha rilasciato il rover Zhurong sulla sua superficie lo scorso maggio. Il Paese ha perfino terminato la missione scientifica di Zhurong, ma continuerà a esplorare le lande marziane.

"L'orbiter è attualmente in orbita attorno a Marte in ottime condizioni. Possiamo vedere il nostro veicolo volare intorno a Marte in uno stato funzionante e possiamo vedere chiaramente il pannello solare, l'antenna direzionale e alcune delle strutture dell'antenna in orbita", ha dichiarato ai media Sun Zezhou, capo progettista del sistema Tianwen 1. Non è la prima volta che ci arrivano delle splendide immagini da parte della sonda.

Il comunicato stampa ha offerto anche un breve aggiornamento su Zhurong che, secondo quanto affermato, ha guidato un totale di 1.400 metri (l'ultima volta che è arrivato un aggiornamento sul rover aveva ancora percorso "solo" 1.297 metri). Gli aggiornamenti sul veicolo spaziale sono diminuiti poiché Tianwen 1 ha cambiato la sua orbita per iniziare la propria missione scientifica e non fa più da "tramite" per il rover.

Potrete trovare tutte le immagini rilasciate in calce alla notizia.