Lo spettacolare 'serpente arcobaleno' avvistato per la prima volta in Florida dopo 50 anni

L'ultima volta che in Florida venne avvistato questo esemplare di serpente (Farancia erytrogramma), conosciuto anche come "serpente arcobaleno", l'uomo era appena sbarcato sulla Luna. Era il 1969. Dopo cinquant'anni, è stato nuovamente individuato nella Foresta Nazionale di Ocala, secondo quanto riportato dal Fish and Wildlife Research Institute.

Il serpente è particolarmente difficile da individuare in quanto trascorre la maggior parte del suo tempo nascosto tra la vegetazione acquatica. Ad avvistare l'esemplare è stata Tracey Cauthen, mentre stava effettuando una escursione nelle foresta.

"Il Florida Museum of Natural History conferma che questo è il primo record di questa specie nella contea di Marion dal 1969!" scrive su Facebook il Fish and Wildlife Research Institute. "Sono visti raramente, anche dagli erpetologi, a causa delle loro abitudini criptiche. Nascondendosi vicino a insenature, laghi, paludi e pianure fangose, i serpenti arcobaleno sono specializzati nel mangiare anguille."

Nonostante i loro sgargianti colori, questi serpenti non sono sono velenosi (al contrario di questo pericolosissimo albero). Sono noti per essere piuttosto docili e non tendono a mordere. I serpenti arcobaleno si trovano lungo la pianura costiera degli Stati Uniti meridionali, dalla Virginia fino alla Louisiana e possono raggiungere oltre 1.5 metri di lunghezza. Secondo l'International Union for Conservation of Nature questi serpenti potrebbero contare su una popolazione di oltre 10.000 unità, probabilmente stabile o lentamente in calo. Tuttavia, il loro stato di conservazione non è stato aggiornato dal 2007.