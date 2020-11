Lo spettacolare e spietato video della "Vespa Godzilla" che attacca un bruco indifeso

Una specie recentemente scoperta, chiamata Microgaster godzilla, è stata osservata per la prima volta in un ambiente di laboratorio. È la prima vespa acquatica ad essere ripresa mentre si immerge sott'acqua per dare la caccia al suo futuro ospite, l'Elophila turbata (i bruchi della falena).

"La vespa emerge improvvisamente dall'acqua per parassitare l'ospite, in modo simile a come quando Godzilla emerge nei film", ha affermato l'autore dello studio Jose Fernandez-Triana, ricercatore della Canadian National Collection of Insects. Nei film, Godzilla interagisce anche con un mostro chiamato Mothra, che appare come un bruco o come una falena adulta. Quale nome migliore, quindi?

In questo studio, i ricercatori hanno avuto la rara opportunità di allevare e soprattutto osservare il metodo con cui inseriscono le loro uova negli ospiti. Per vedere le vespe in azione, il team ha posizionato esemplari femminili di M. godzilla - raccolti in diversi aree del Giappone - e alcuni bruchi in una teca e ha documentato il tutto.

L'Elophila turbata costruisce il suo involucro grazie a delle piante galleggianti. Nel video del laboratorio, si può vedere una vespa godzilla che, quando individua un bruco, scivola sott'acqua e fa uscire la larva di falena dal suo involucro. La vespa, successivamente, utilizza i suoi artigli allargati e ricurvi per afferrare e tirare la larva in superficie.

Tenendo in posizione la preda, la creatura alata inserisce un organo a forma di tubo nel corpo del bruco e inietta le sue uova. Lo spettacolare (e anche un po' crudele) corso della natura, che sa essere spietata.