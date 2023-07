La spettacolare storia dell'uomo attaccato da uno squalo e salvato dai delfini

Martin Richardson stava nuotando nel Mar Rosso in Egitto quando è stato improvvisamente attaccato da uno squalo mako. Dopo essere stato morso circa cinque volte, Richardson si aspettava il peggio... ma improvvisamente è stato salvato da alcuni "amici" inaspettati.

"Non c'era motivo per cui lo squalo dovesse fermarsi", ha raccontato Richardson in "Saved from a Shark", programma di National Geographic. "Avevo perso circa 2,8 litri di sangue. Ne abbiamo solo 4,5-5 nel corpo. Mi aspettavo una frenesia alimentare... sapevo che mi stava girando attorno... Mi sono girato e ho guardato le montagne. Mi sono arreso."

In quel momento, un gruppo di delfini è apparso proprio dietro Richardson, e l'attacco si è fermato. La vittima dell'attacco è stato poi trascinato su una barca che lo ha soccorso ed è stato portato d'urgenza in ospedale, dove ha avuto bisogno di più di 300 punti di sutura. "Credo fermamente che i delfini mi abbiano salvato la vita", queste le parole del sopravvissuto.

Delfini e le balene proteggono davvero gli umani dagli squali? In "Saved from a Shark" sono state esaminate alcune casistiche. "Essere salvati da un altro animale è certamente un'idea molto romantica", afferma Tom Hird, biologo marino e conservazionista degli squali, nel programma. Tuttavia, non è così chiaro quello che sta succedendo nella maggior parte dei casi.

Mike Heithaus, professore nel dipartimento di scienze biologiche alla Florida International University, ha detto che è improbabile che i delfini stessero intenzionalmente salvando la vita di Richardson (anche se sono molto simili a noi). "Quando i delfini vedono una grande nuvola di sangue, sanno che c'è uno squalo in zona. Se avessero dei piccoli, vorrebbero spaventare lo squalo per tenerlo lontano dai giovani. Potrebbero non aver cercato di salvare Martin", ha dichiarato l'esperto nel programma.

Intenzionale o no, questo gesto potrebbe aver salvato la vita di Martin. Chissà cosa sarebbe successo se invece dei delfini ci fossero state delle orche.