Ecco a voi uno spettacolare time lapse della Grande Congiunzione di Giove e Saturno

Il 21 dicembre 2020 i due giganti gassosi del nostro Sistema Solare - Saturno e Giove - si sono "avvicinati" nel cielo notturno anche se, ovviamente, si trovavano a centinaia di milioni di chilometri di distanza l'uno dall'altro. La loro posizione dalla Terra, tuttavia, ha permesso la visione di un vero e proprio spettacolo celeste.

L'ultima volta in cui i due pianeti si sono avvicinati così tanto l'uno dall'altro è stato il 16 luglio del 1623. Non solo: prima della grande congiunzione del 1623, che è stata molto probabilmente impossibile da vedere perché i giganti gassosi apparivano troppo vicini al Sole, l'ultimo incontro visibile tra Giove e Saturno avvenne nel marzo del 1226. 800 anni or sono.

La prossima volta succederà il 2 novembre 2040 e il 7 aprile 2060, ma i due pianeti purtroppo saranno 11 volte più lontani. Per la prossima congiunzione super ravvicinata, invece, si dovrà aspettare fino al 15 marzo 2080. Insomma, se ve la siete persi non fa nulla, poiché (per fortuna!) potrete recuperarla grazie a tutte le immagini e i video (come quello che troverete allegato nella notizia) che sono stati pubblicati.

Noi, tra le altre cose, vi avevamo avvisati già ad agosto, in modo da non farvi perdere questo incredibile e molto raro evento.