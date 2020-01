Spettacolare time-lapse ci mostra l'impressionante eruzione di un vulcano del Messico

Il vulcano più attivo del Messico si è scatenato in una spettacolare eruzione la settimana scorsa ed è stato catturato da alcune foto in time-lapse che ci mostrano l'intensità e la spettacolarità dell'evento in questione.

Il vulcano in questione è il Popocatépetl (conosciuto anche come El Popo) ed è situato nella regione di Puebla, in Messico, a 70 chilometri a sudest di Città del Messico. Con una forma conica simmetrica, e ghiacciai perenni vicino al cratere, sulla cima della montagna, si tratta del secondo vulcano più alto del Messico, con un'altezza massima di 5.465 metri.

Dal 1354 sono state registrate 18 eruzioni; attualmente la sua attività è moderata, ma costante, con emissioni di fumarole, composte da gas e da vapore acqueo, e da repentine e impreviste eruzioni minori di ceneri e materiale vulcanico (che, secondo uno studio, potrebbero essere influenzate dalla rotazione terrestre). L'ultima eruzione violenta del vulcano fu registrata nel dicembre del 2000.

Gli scienziati classificano l'evento come un'eruzione di medio livello, che è arrivata dopo che i funzionari messicani hanno emesso un allarme vulcanico e avvertimenti di non avvicinarsi troppo alla montagna del Messico centrale. Per fortuna, non sono stati segnalati infortuni. Popocatépetl esplode così frequentemente che c'è quasi una presenza costante di telecamera attorno al vulcano.

Un'opportunità unica per mostrarci la spettacolare distruzione di eventi del genere.