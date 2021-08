Lo spettacolare video di 15 palazzi che esplodono contemporaneamente

Dopo 7 anni di costruzione incompiuta in Cina, precisamente a Kunming, 15 palazzi incompleti sono stati demoliti nel modo più spettacolare possibile: esplodendo tutti contemporaneamente. Sicuramente nel paese non ci sono mezze misure: i palazzi vengono costruiti in meno di due settimane e, quando ci vuole troppo tempo, vengono demoliti.

I preparativi per l'esplosione coordinata sono durati quattro giorni. Nell'arco di questo tempo, i negozi circostanti sono stati chiusi e i residenti evacuati. Di 15 detonazioni, 14 sono andate a segno, mentre soltanto un palazzo è riuscito a "resistere" all'esplosione (così come potrete osservare nel video allegato che troverete qui sopra).

Penserete che l'impresa sia degna di un record mondiale? Non esattamente. Nel 2017, sempre in Cina, ben 36 edifici sono stati abbattuti in soli 20 secondi a Zhengzhou, per far diventare l'area circostante ai palazzi più attraente, sia per i turisti che per i locali. Lo spazio nel Paese è molto importante e per questo motivo la demolizione per la ristrutturazione avviene regolarmente.

In Cina è possibile osservare queste e altre meraviglie, come ad esempio questo palazzo che viene spostato di 60 metri "facendolo camminare". A proposito dell'ultima proposta del Paese: la Cina ha intenzione di costruire una gigantesca centrale solare nello spazio.