Lo spettacolare video di un campanile inghiottito dalla lava a La Palma

A La Palma, una delle Isole Canarie, attualmente è in corso una grande eruzione. Recentemente la lava è arrivata in mare e le zone costiere limitrofe sono state evacuate perché l'ingresso in mare può generare nubi acide di vapore caldo. Prima del suo ingresso nell'oceano, però, la lava è passata anche in città, dove ha "divorato" diverse strutture.

Un video pubblicato su Twitter mostra il campanile della chiesa della città di Todoque distrutto dalla lava. Mentre il vulcano Cumbre Vieja continua a eruttare, sono stati distrutti 500 edifici e sono state evacuate oltre 6.000 persone tra turisti e abitanti nativi dell'isola.

Il recente ingresso in acqua non è una buona notizia: i pennacchi di vapore acqueo combinati con gas vulcanici tossici potrebbero dirigersi verso l'alto e rischiano di creare problemi respiratori, insieme a pericolose ustioni, per la gente del posto. Ci vorrà ancora del tempo, poiché secondo gli scienziati l'eruzione continuerà per altri 3 mesi.

La pressione del vulcano sta diminuendo, ma gli eventi eruttivi sono lungi dall'essere finiti. Alcune persone sono già tornate nelle proprie case, ma molte restano ancora in attesa che si calmino le acque. A proposito: le eruzioni vulcaniche possono essere nefaste per l'economia, e il motivo è presto detto.

Potrete trovare il video del campanile come sempre in calce alla notizia.