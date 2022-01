Ecco lo spettacolare video in HD del Telescopio Webb che lascia per sempre la Terra

Il video ritrae quello che possiamo definire come "l'ultimo sguardo che l'umanità ha dato al James Webb Space Telescope". Romanticismo a parte, la frase sintetizza bene ciò che davvero accade nel nuovo montaggio in alta definizione elaborato dall'ESA: il JWST si avvia verso lo spazio profondo, dal quale non farà mai più ritorno.

La missione del JWST è iniziata ufficialmente il 25 dicembre 2021, facendo a milioni di fan uno dei più bei regali di natale mai concepiti. Il video che trovate in apertura alla notizia è stato rilasciato qualche ora dopo proprio dalle più importanti agenzie spaziali del mondo, come l' ESA, la CSA e - ovviamente - la NASA.

Di recente però, il video è stato aggiornato, aggiungendo la possibilità di essere visualizzato in Full HD. Non solo è una delle riprese più spettacolari degli ultimi anni in ambito spaziale, ma si tratta di un vero e proprio addio visivo.

Il montaggio, infatti, è l'ultima ripresa diretta del JWST prima che si avvii verso lo spazio profondo, verso la sua destinazione a 1.5 milioni di km dalla Terra e conosciuta come "Punto di Lagrange L2". Nessuna telecamera o sensore ha seguito il telescopio in questa lunga traversata, quindi il video è la l'ultima testimonianza visiva che l'umanità ha del telescopio Webb.

Adesso che lo strumento è in viaggio e ha già segnato diverse tappe importanti (la più recente è stata il dispiegamento dello specchio secondario), possiamo seguirlo solo mediante la telemetria e i dati che la NASA continuamente riporta sul sito dedicato.

Tra qualche mese però, se tutto andrà come previsto, avremo fantastiche testimonianze "indirette" dell'operatività del JWST: per l'estate 2022 si attendono le prime foto e i primi dati scientifici dall'osservatorio, i quali ancor più di questo video potranno testimoniare l'affascinante bellezza di uno strumento cosi all'avanguardia.