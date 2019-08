Uno spettacolare video ci mostra come SpaceX recupera le parti dei suoi razzi

Martedì un razzo SpaceX Falcon 9 ha lanciato un satellite per le comunicazioni AMOS-17 alla stazione dell'aeronautica di Cape Canaveral in Florida. Il lancio è avvenuto alle 19:23 e il satellite è stato schierato 31 minuti dopo.

Il video, pubblicato anche da Elon Musk, il CEO della compagnia spaziale privata, ha catturato il momento in cui la carenatura del razzo, una struttura usata per proteggere il carico utile del satellite, è ricaduta sulla terra ed è stata salvata da una barca, chiamata Ms.Tree, che trasportava una grande rete nell'Oceano Atlantico.

Non è la prima volta che Ms.Tree recupera con successo la carenatura di un razzo. La barca ha eseguito un'impresa simile anche a luglio, quando SpaceX ha twittato un video dell'atterraggio dal punto di vista della carenatura.

"Salvare" queste parti del razzo potrebbe sembrare un'impresa che lascia il tempo che trova, ma fa risparmiare a SpaceX circa 6 milioni di dollari, visto che la compagnia riutilizzerà poi la parte recuperata.

Questo è sicuramente un passo avanti per il riciclo delle parti dei razzi, tuttavia non sempre questi recuperi vanno a buon fine. La barca (sempre Ms.Tree), durante un test di recupero a gennaio ha mancato il bersaglio lasciato cadere da un elicottero (il video lo potrete trovare in calce all'articolo).