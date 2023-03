Questo spettacolare video mostra un fulmine 'partire' da un edificio

Sappiamo che i fulmini si abbattono sulle cose dall'alto verso il basso - come il video di questo albero disintegrato all'instante da una saetta - ma i ricercatori di São José dos Campos, in Brasile, sono stati in grado di catturare il momento esatto in cui i parafulmini degli edifici si sono allungati per incontrare i fulmini a mezz'aria.

Le immagini sono spettacolari e sono state pubblicate per la prima volta sulla rivista Geophysical Research Letters. Nel video condiviso dal New York Times (che potrete trovare in calce alla notizia) è possibile vedere le immagini dell'evento. Gli scienziati hanno utilizzato una telecamera ad alta velocità che registra 40.000 immagini al secondo, posizionata a circa 150 metri dall'impatto.

Gli addetti ai lavori hanno utilizzato questa telecamere speciale per studiare - appunto - il funzionamento dei parafulmini. Attivata dalla carica negativa del fulmine, l'asta di metallo "crea" una carica positiva verso il fulmine in arrivo. Questi non sono gli unici oggetti che lanciano cariche elettriche per incontrare i fulmini in arrivo: lo fanno anche gli umani.

"Qualsiasi persona che si trova in un'area aperta può lanciare in modo simile una scarica di collegamento verso l'alto dalla testa o dalle spalle", ha dichiarato al New York Times Marcelo MF Saba, ricercatore senior presso l'Istituto nazionale per la ricerca spaziale in Brasile e autore dello studio. A proposito, cosa accade al corpo umano quando un fulmine lo colpisce?