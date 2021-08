Spettacolare video mostra squali bianchi che fanno a brandelli la carcassa di una balena

Mentre un team di biologi si trovava in mezzo al mare con l'intenzione di osservare ed etichettare gli squali elefanti, la loro attenzione è stata attirata da uno spettacolo ben più macabro: la carogna di una megattera che stava nutrendo un branco di squali bianchi.

"Otto o più grandi squali bianchi avevano trovato la carcassa e stavano facendo a pezzi il suo grasso", ha dichiarato a LiveScience David Wiley, un ricercatore ecologista della Stellwagen Bank. Gli addetti ai lavori hanno osservato uno spettacolo davvero "inimmaginabile". "Era la natura in azione", continua Wiley. "Tutto muore per qualcos'altro da consumare. Niente va sprecato".

Mentre gli squali bianchi strappavano le carni senza vita della megattera, dal cielo centinaia di uccelli piombavano sulla carcassa emersa per nutrirsi anch'essi della rara sorpresa. La creatura deceduta - molto probabilmente a causa dello scontro con una barca - aveva un anno ed era il figlio di una nota balena di nome Venom.

Questo è il ciclo della vita naturale e, anche dopo la sua morte, la balena offrirà nuova vita a tutte le creature del mare. "Non appena gli squali divorano il grasso, la carcassa diventerà cadrà nelle profondità oceaniche", afferma Wiley. "Le carcasse di balene in queste zone possono nutrire centinaia di animali per gli anni a venire".

Una morte che darà la vita a centinaia di altri esseri viventi (per osservare il video vi rimandiamo alla pagina della notizia pubblicata su LiveScience).