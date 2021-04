Questo spettacolare video ci mostra il terzo volo dell'elicottero su Marte

La NASA ha fino ad ora testato con successo l'elicottero Ingenuity su Marte e domenica ha eseguito il suo terzo volo sulla superficie del Pianeta Rosso. Si tratta di un momento storico, poiché mai prima d'ora un veicolo spaziale ha condotto un volo controllato e alimentato su un altro pianeta.

Il volo effettuato domenica è stata l'impresa più ardua mai condotta fino ad oggi, nonostante gli ultimi due voli. Ingenuity è salito a una velocità massima di 2 metri al secondo, circa 8 chilometri all'ora (l'ultimo volo ha raggiunto una velocità massima di 0,5 metri al secondo). L'elicottero, infine, ha viaggiato per 50 metri a nord, la distanza più lontana mai raggiunta fino ad ora.

"Il volo di oggi è andato tutto secondo i piani, eppure è stato a dir poco sorprendente", ha dichiarato in un comunicato stampa David Lavery, responsabile del programma del progetto. "Con questo volo, stiamo dimostrando capacità critiche che consentiranno l'aggiunta di una dimensione aerea alle future missioni su Marte". Il tutto è durato circa 80 secondi.

La missione è appena cominciata, poiché la NASA vuole ottenere quanti più dati di volo possibile per altre future missioni simili. La quinta e ultima impresa potrebbe portare Ingenuity verso i 300 metri, secondo il sito web della NASA; anche se gli scienziati vorrebbero spingere il veicolo oltre i 600 metri... ma è ancora tutto da vedere.

I prossimi voli potrebbero essere condotti tutti in un tempo relativamente breve, restate quindi connessi per non perdere nessun aggiornamento.