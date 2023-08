Questo è lo spettacolare video del rover dell'India al Polo Sud della luna

L'India ha recentemente raggiunto un traguardo storico nella corsa spaziale, diventando il quarto paese al mondo a atterrare sulla Luna. Non è tutto: il lander Vikram dell'Indian Space Research Organization (ISRO) è diventato il primo veicolo spaziale a toccare il suolo vicino al Polo Sud lunare, una zona ricca (in teoria) di ghiaccio d'acqua.

Questa scoperta potrebbe avere implicazioni rivoluzionarie per le future missioni spaziali e per l'istituzione di una presenza permanente sull'astro notturno. Il lander Vikram ha rilasciato un rover di 26 kg chiamato Pragyaan, che in sanscrito significa "saggezza", progettato per esplorare la superficie lunare alla ricerca di prove dell'esistenza di ghiaccio.

Due video emozionanti rilasciati dall'ISRO mostrano il rover mentre scende sulla superficie e inizia a muoversi attraverso il paesaggio craterico.

L'evento segna un nuovo capitolo nell'esplorazione spaziale internazionale, soprattutto considerando che la Russia ha recentemente fallito nel suo tentativo di atterrare il suo lander Luna-25. L'India, invece, ha colpito in pieno il bersaglio, dimostrando che atterrare dolcemente su un corpo celeste come la Luna è tutt'altro che semplice.

Ora, con gli Stati Uniti e la Cina che hanno già iniziato le loro missioni lunari, l'India si è guadagnata un posto d'onore nel panorama spaziale internazionale. La missione potrebbe anche confermare ciò che gli scienziati hanno a lungo sospettato: le regioni polari della Luna potrebbero nascondere enormi riserve d'acqua?