Lo spettacolare video dello scoppio di una meteora che fa diventare il cielo verde

Un paio di giorni fa a Smirne, una città della Turchia, una meteora è esplosa sopra il cielo e ha causato un lampo verde che ha spaventato tutti coloro che hanno assistito all'evento. Sicuramente qualcosa che non si vede tutti i giorni (e per fortuna... chissà quanti attacchi di panico!).

Su Twitter, infatti, stanno girando tantissimi video sull'evento (alcuni anche con teorie davvero molto bizzarre e fantasiose). Potrete trovare due video dell'avvenimento - come sempre - qui sotto in calce alla notizia. Nulla di extraterrestre: un astrofisico ha spiegato che l'esplosione è stata causata da una meteora rara ma perfettamente plausibile.

Cose del genere capitano (quasi) a cadenza mensile sulla Terra e non è nulla di preoccupante. Questo tipo di esplosioni, afferma su Twitter l'astrofisico e direttore dell'Osservatorio dell'Università di Ege in Turchia, Hasan Ali Dal, sebbene spaventose, possono essere tranquillamente previste in questo periodo dell'anno in cui la pioggia di meteore delle Perseidi raggiunge il suo massimo splendore.

Come mai allora l'esplosione ha "tinto" di verde il cielo della città? A causa del contenuto di nichel della pietra cosmica. Insomma, immaginate sia uno spettacolo di fuochi d'artificio naturale, ma che funziona esattamente con quasi lo stesso principio. Insomma, nessun attacco alieno o di un prototipo della Cina... solo madre natura.