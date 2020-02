La spettacolare vista del paesaggio marziano dall'alto

Marte è chiamato "Pianeta Rosso" per via del suo colore caratteristico causato dalle grandi quantità di ossido di ferro che lo ricoprono. La sua superficie presenta formazioni vulcaniche, valli, calotte polari e deserti sabbiosi, e formazioni geologiche che suggeriscono la presenza di acqua in un lontano passato.

Questa è l'immagine (chiamata HiPOD) del giorno. Le HiPOD sono una selezione di immagini eccezionali o particolarmente significative di Marte, catturate dallo strumento HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) sul Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) della NASA.

I crateri da impatto possono essere piuttosto complessi. A seconda della dimensione dell'impattatore e della dimensione del pianeta che colpisce, si formano in modo diverso (alcuni creano picchi centrali o strutture sollevate). In questo cratere la fossa centrale espone della roccia fresca, tutti con colori differenti. Ogni colore diverso è composto da un tipo di roccia differente, ed è chiamato "unità". In questo cratere, lo strumento CRISM (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars) sull'MRO ha identificato minerali ricchi di argilla.

I crateri più grandi tendono ad essere i più complessi, a causa dell'energia coinvolta. Le caratteristiche del materiale di superficie e di quello sottostante svolgono anche un ruolo nella formazione delle fosse. Esistono molti meccanismi suggeriti per questi pozzi centrali, ma nel complesso non sono ancora ben compresi.