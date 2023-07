Una spettacolare visualizzazione in 3D ci mostra 5000 galassie viste dal James Webb

L'anno scorso gli scienziati del programma CEERS, al lavoro sul telescopio spaziale James Webb, hanno trovato la galassia più lontana mai rilevata. Oggi, il team ha messo a disposizione un'incredibile visualizzazione che ci permette di viaggiare verso questa galassia ad estrema velocità.

Soprannominata Galassia di Maisie, la sua luce proviene da soli 390 milioni di anni dopo il Big Bang - periodo in cui le prime galassie nascevano nell'Universo. Ora, con questa animazione, possiamo spostarci tra più di 5000 di esse.

Con il progredire del video (che potete trovare in cima alla notizia), è possibile notare diversi stadi dell'evoluzione e della storia dell'Universo. Ogni secondo ci riporta a più di 200 milioni di anni nel passato, prima di riuscire a raggiungere la destinazione finale in soli 68 secondi; una velocità impensabile persino per la fantascienza.

La Galassia di Maisie è un punto di estremo interesse per gli astronomi. Formatasi 13.4 miliardi di anni fa, non solo è una delle galassie più luminose e distanti trovate da Webb, ma è anche un perfetto esempio di oggetto astronomico che può essere osservato solo da questo formidabile telescopio. Questo perché il James Webb è in grado di catturare la luce all'infrarosso emessa dalle galassie antiche.



A causa dell'espansione dell'Universo infatti, la luce degli oggetti più lontani si sposta verso frequenze che prima d'ora non potevamo vedere, come appunto l'infrarosso. Ad ogni modo, ora non ci resta che goderci questa bellissima animazione di una piccola - ma gigantesca - parte del nostro Universo.