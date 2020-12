Le spettacolari foto dei campioni di roccia recuperati da un asteroide lontano

Ultimamente vi abbiamo parlato del ritorno dei campioni di un asteroide sulla Terra, precisamente quelli riguardante la missione Hayabusa2. Bene, proprio recentemente l'Agenzia Spaziale Giapponese (JAXA) ha condiviso con il mondo intero il contenuto della capsula, che ha bombardato l'asteroide 162173 Ryugu.

I campioni, secondo quanto descritto dai funzionari dell'agenzia spaziale, sono grandi 1 centimetro e duri come una roccia normale, non si rompono quando vengono raccolti o versati in un altro contenitore. La scorsa settimana, invece, sono stati mostrati i campioni più piccoli, che assomigliavano a della "sabbia nera" (restituiti separatamente).

Per ottenere i campioni - che potrete osservare al meglio in calce alla notizia - Hayabusa2 ha fatto esplodere un impattatore sotto la superficie dell'asteroide, raccogliendo materiale direttamente dal cratere creatosi in modo che non fosse influenzato dalle radiazioni spaziali e da altri fattori ambientali dello spazio.

A cosa servono dei campioni simili? Secondo gli esperti in questo modo si potrebbe conoscere al meglio la storia del nostro Sistema Solare e sulla vita della Terra. Attualmente, JAXA sta continuando l'esame iniziale dei campioni, prima di studi più completi che avverranno durante l'ormai vicino prossimo anno.

Ancora adesso, invece, la missione di Hayabusa2 continua: sta conducendo una spedizione di 11 anni su un altro piccolo e distante asteroide, 1998KY26.