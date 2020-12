Ecco le spettacolari foto dell'eruzione del vulcano Kilauea nelle Hawaii

Sappiamo bene che le Hawaii sono dotate di moltissimi vulcani e molto spesso capitano fenomeni eruttivi di spettacolare intensità. Uno dei vulcani più attivi del mondo, il Kilauea, ha appena dato prova della sua forza, generando fiumi di lava, colonne di cenere e terremoti.

L'eruzione è avvenuta poco dopo le 21:30 ora locale, quando in Italia invece erano le 08:30 di mattina del 20 dicembre. La "United States Geological Survey" ha prontamente cambiato il codice dell'aviazione in rosso, proibendo a qualsiasi velivolo di attraversare l'area, a causa delle forti emissioni di cenere e polveri provenienti dalla bocca del vulcano.

Era dal 2018 che il Kilauea non si faceva sentire, e ha deciso di regalarci come spettacolo finale di questo 2020 un'eruzione davvero interessante: i vulcanologi e geofisici esperti del settore stavano monitorando già da diverso tempo il vulcano (che stava mostrando segni di risveglio) e "fortunatamente" le aspettative non sono state deluse. Il vulcano delle Hawaii si è risvegliato con una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, generando anche copiosi fiumi di lava e lapilli.

La popolazione delle isole circostanti, e anche quella che potrebbe essere interessata dalle insidiose correnti d'aria, è stata prontamente messa in sicurezza, consigliando a chiunque di non uscire dalle proprie abitazioni e di adoperare ogni misura di sicurezza qualora vi fosse una ricaduta consistente di cenere e polvere (le mascherine possono tornare utili anche per questo).

Nel frattempo l'"Hawaiian Volcanoes National Park" ha pubblicato le spettacolari foto dell'accaduto e ve le riportiamo in calce alla news. Il video che vedete in apertura, invece, proviene dal canale YouTube del Parco Nazionale Hawaiiano, ripreso da un elicottero autorizzato al fine di monitorare la situazione. Come previsto non ci sono stati danni a cose e persone (almeno per ora), ma solo un'ennesima prova della forza della natura che governa questi fenomeni.

Nel sottosuolo hawaiano non c'è solo lava, calore e magma ma anche un bene preziosissimo per la vita: di recente sull'Isola è stato scoperto un gigantesco serbatoio naturale di acqua dolce.