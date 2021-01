Le spettacolari immagini del canyon più grande del sistema solare

Nel nostro sistema solare esistono delle strutture naturali che farebbero impallidire quelle del nostro pianeta. Su Marte, ad esempio, possiamo trovare la montagna più alta del nostro sistema: il Monte Olimpo, con oltre 25 chilometri di altezza. Tuttavia, il Pianeta Rosso ospita anche altre incredibili formazioni, come il canyon Valles Marineris.

Stiamo parlando di un canyon che percorre più di 4.000 km lungo l'equatore marziano, coprendo quasi un quarto della circonferenza del pianeta; uno squarcio nel substrato di Marte quasi 10 volte più lungo del Grand Canyon terrestre e tre volte più profondo. Così, recentemente, sono state scattate due nuove istantanee grazie alla fotocamera HiRISE a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter (che potrete trovare in calce alla notizia).

La cosa incredibile è che gli scienziati non sono ancora sicuri di come si sia formato questo incredibile e maestoso squarcio. Il Grand Canyon della Terra è stato scavato da un fiume nel corso di milioni di anni. Tuttavia, sul Pianeta Rosso questo stesso fenomeno non potrebbe aver avuto un ruolo anche nella creazione della Valles Marineris.

Il "cugino" del nostro mondo, infatti, è troppo caldo e secco per aver mai ospitato un fiume abbastanza grande da tagliare la crosta in questo modo, anche se ci sono prove che l'acqua corrente possa aver scavato parte dei canali centinaia di milioni di anni fa. La causa più probabile di questa enorme cicatrice è da ricollegare a un super-gruppo di vulcani, che potrebbe aver plasmato e modellato la crosta in questo modo.

C'è solo un modo per scoprire di più su queste depressioni: continuando a studiarle con nuove immagini e foto.