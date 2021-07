Le spettacolari immagini di un 'occhio di fuoco' nel golfo del Messico

A breve distanza da una piattaforma petrolifera, a largo della penisola messicana dello Yucatan, la fuga di gas proveniente da un oleodotto sottomarino, ha innescato un incendio spettacolare, con fiamme scintillanti che saltavano fuori dall'acqua.

Gli straordinari effetti dell'incendio ricordavano molto la lava fusa di un vulcano sottomarino o, per i più fantasiosi, un portale da un'altra dimensione, tanto da attribuirgli il soprannome di "occhio di fuoco" sui social media, a causa della sua forma circolare.

Secondo la Pemex, azienda petrolifera messicana, l'incendio ha richiesto più di 5 ore per essere spento completamente. Un incidente che è iniziato in un oleodotto subacqueo collegato proprio alla loro piattaforma di sviluppo più importante, la Ku Maloob Zap, appena sopra il bordo meridionale del Golfo del Messico.

Non sono stati segnalati feriti o danni consistenti alla struttura petrolifera o ai sistemi di produzione, ma la società ha assicurato che avrebbe indagato a fondo sulle cause dell'incendio, valutando anche eventuali rischi futuri per l'ambiente e l'ecosistema marino.

L'azienda Pemex infatti non è nuova a situazioni del genere, ha infatti una lunga storia di gravi incidenti industriali nelle sue strutture, fortunatamente mai gravi quanto quello capitato in Sri Lanka e di cui vi abbiamo parlato in questi altri articoli.

Angel Carrizales, capo per la sicurezza petrolifera del Messico ASEA, a tal proposito ha affermato: "L'incidente non ha generato alcuna fuoriuscita tossica o pericolosa", non spiegando però cosa effettivamente fosse il materiale bruciato sulla superficie dell'acqua.