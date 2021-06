Ecco le spettacolari e meravigliose immagini dell'eclisse di Sole anulare di oggi

Alcune persone dell'emisfero settentrionale potrebbero essere state abbastanza fortunate da osservare un raro evento noto come "eclissi solare anulare" questa mattina. L'eclissi è iniziata in Ontario, in Canada, all'alba e si è conclusa nella Siberia sudorientale. L'apice dell'evento, l'anello di fuoco, è durato circa un'ora e 40 minuti.

Non tutti hanno potuto visionare l'avvenimento nella sua interezza (fortunatamente lo streaming è arrivato in aiuto di molti). Ovviamente tutti gli astrofotografi e i curiosi non potevano di certo perdersi l'evento, e alcuni sono riusciti a scattare delle fotografie davvero incredibili, che testimonieranno la magnificenza dell'avvenimento.

Alcuni hanno fatto di tutto per vedere il pieno effetto anulare. La rivista Sky & Telescope ha perfino noleggiato un aereo che ha permesso a tutti coloro che volevano godersi l'evento di osservarlo nella sua interezza. L'aereo ha volato a un'altitudine di 11.000 chilometri sul Canada e a bordo è stato possibile osservare l'eclissi anulare per la bellezza di 4 minuti e mezzo.

L'eclissi solare "anello di fuoco" arriva 15 giorni dopo la super luna di sangue che è stata visibile per circa 15 minuti in alcune parti occidentali del globo. La prossima e ultima eclissi totale sarà visibile prossimamente a dicembre... anche se la totalità dell'evento sarà visibile solo dall'Antartide. In calce alla notizia potrete osservare le foto più suggestive dell'evento.

Godetevele. Qui sopra, invece, troverete anche il video dell'eclissi.